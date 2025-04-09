Якушев попросил молодежь помочь с народной программой ЕР. Видео

Также он поблагодарил ямальцев за их работу по реконструкции Молодежного центра в Волновахе, который стал площадкой для мероприятия. Якушев отметил значение молодежи Донбасса в текущих событиях и их патриотизм. Он рассказал о кадровых конкурсах и проектах, направленных на развитие молодежи, а также о будущем участия активистов на выборах 2026 года.