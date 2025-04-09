Якушев попросил молодежь помочь с народной программой ЕР. Видео

Участие «Молодой Гвардии» в создании народной программы необходимо, заявил Якушев.
Вовлечение молодежи в разработку народной программы партии «Единая Россия» (ЕР) и государственных стратегий играет ключевую роль в долгосрочном планировании развития страны. С таким заявлением выступил секретарь генсовета партии Владимир Якушев на встрече с молодежью и молодогвардейцами Донецкой Народной Республики.
«Программа должна быть написана народным, понятным языком. Очень важно, чтобы в работе над ней принимала участие “Молодая Гвардия”. В нашей народной программе важно слышать голос молодых, и только тогда мы сможем называть ее документом перспективного и стратегического планирования», — заявил Якушев. Его слова приводятся на официальном сайте «Единой России».
Также он поблагодарил ямальцев за их работу по реконструкции Молодежного центра в Волновахе, который стал площадкой для мероприятия. Якушев отметил значение молодежи Донбасса в текущих событиях и их патриотизм. Он рассказал о кадровых конкурсах и проектах, направленных на развитие молодежи, а также о будущем участия активистов на выборах 2026 года.
В ответ на вопросы секретарь генсовета «Единой России» обсудил работу партии в Год муниципального депутата, партийные обучающие программы, кадровые проекты, выборы и поддержку участников спецоперации. Он отметил, что среди бойцов на СВО много талантливых людей, которые станут новой элитой и будут эффективно исполнять свои обязанности.
Встреча прошла на площадке Молодежного центраФото: пресс-служба «Единой России’Владимир Якушев отметил значение молодежи Донбасса в текущих событияхФото: пресс-служба “Единой России’На встрече присутствовали молодогвардейцыФото: пресс-служба “Единой России”.