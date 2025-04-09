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NYP: на территории заповедника в ДР Конго сибирская язва убила 50 бегемотов

Сотрудники национального парка нашли тела животных в реке к югу от озера Эдвард.

Источник: Аргументы и факты

Примерно 50 бегемотов погибли в результате вспышки сибирской язвы на территории Национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго, сообщила газета New York Post (NYP).

Сотрудники заповедника нашли тела животных в реке Ишаша к югу от озера Эдвард. Трупы плавали на поверхности брюхом вверх.

Случившееся стало самой масштабной гибелью животных за всю историю парка. Общее число бегемотов, обитающих в этом заповеднике, достигает 1200.

Журналисты выразили беспокойство по поводу угрозы передачи инфекции людям и домашним животным.

Напомним, в августе появилась информация, что в восточной китайской провинции Шаньдун у пяти работников скотоводческой фермы выявили заражение сибирской язвой. Болезнь протекала у пациентов в легкой форме. Предприятие, на котором они работали, было на тот момент закрыто.