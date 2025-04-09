NYP: на территории заповедника в ДР Конго сибирская язва убила 50 бегемотов

Примерно 50 бегемотов погибли в результате вспышки сибирской язвы на территории Национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго, сообщила газета New York Post (NYP).
Сотрудники заповедника нашли тела животных в реке Ишаша к югу от озера Эдвард. Трупы плавали на поверхности брюхом вверх.
Случившееся стало самой масштабной гибелью животных за всю историю парка. Общее число бегемотов, обитающих в этом заповеднике, достигает 1200.
Журналисты выразили беспокойство по поводу угрозы передачи инфекции людям и домашним животным.
Напомним, в августе появилась информация, что в восточной китайской провинции Шаньдун у пяти работников скотоводческой фермы выявили заражение сибирской язвой. Болезнь протекала у пациентов в легкой форме. Предприятие, на котором они работали, было на тот момент закрыто.