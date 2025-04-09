NYP: на территории заповедника в ДР Конго сибирская язва убила 50 бегемотов

Напомним, в августе появилась информация, что в восточной китайской провинции Шаньдун у пяти работников скотоводческой фермы выявили заражение сибирской язвой. Болезнь протекала у пациентов в легкой форме. Предприятие, на котором они работали, было на тот момент закрыто.