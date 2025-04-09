Шокирующее заявление Трампа-младшего: Киев молчал о готовящемся покушении на главу США

Дональд Трамп-младший публично обвинил украинские власти в замалчивании информации о преступнике Райане Рауте, который пытался совершить покушение на его отца. В посте в соцсети X он выразил возмущение тем, что Киев не проинформировал Вашингтон о попытке покупки оружия и скрыл факт переговоров с нападавшим.
Сын американского лидера назвал это серьезной проблемой, учитывая масштаб американской помощи Украине.
«Если вы считаете, что Украина поступает нехорошо, ни разу не поблагодарив США за то, что они для нее сделали, тот факт, что они, судя по всему, не сообщили нам, что этот социопат буквально пытался купить у них оружие, чтобы убить моего отца, похоже, куда более крупная проблема. Интересно почему?», — написал Трамп-младший.
Прежде суд Южного округа Флориды опубликовал документ о том, как Раут готовился к покушению. Оказалось, он вёл переписку с украинцем, обсуждая с ним покупку гранатомета или переносного зенитно-ракетного комплекса «Стингер», чтобы ликвидировать Трампа.
Напомним, что покушение на Трампа произошло 13 июля 2024 года на предвыборном митинге в Пенсильвании. В результате республиканец был ранен в ухо, один человек погиб и пострадали ещё двое. Вторая попытка покушения была совершена 15 сентября у гольф-клуба Трампа во Флориде.
Слушание по делу о покушении на убийство прошло 30 сентября прошлого года и продлилось около пяти минут. Во время заседания Раут отверг все обвинения, предъявленные ему по пяти пунктам в рамках дела. Также фигурант и его адвокаты потребовали проведения суда присяжных.
Ранее агентство ТАСС провело собственное расследование и пришло к выводу, что Райан Раут приезжал на Украину и неоднократно обращался к главе киевского режима Владимиру Зеленскому в соцсетях. Визит Раута на Украину состоялся в апреле 2022 года. Тогда же американец опубликовал письмо, в котором предложил создать специальный палаточный городок. Предполагалось, что в нем будут иностранцы, поддерживающие действующую власть в Киеве.
Накануне Трамп потребовал от Секретной службы предоставить ему все данные о двух мужчинах, которые пытались убить его в прошлом году, когда он участвовал в предвыборной кампании. Он подчеркнул, что хочет разобраться, почему у одного из нападавших было шесть телефонов, а у другого — иностранные приложения. Трамп также выразил недовольство тем, что информация скрывалась, и заявил, что имеет право знать правду.