Шокирующее заявление Трампа-младшего: Киев молчал о готовящемся покушении на главу США

Накануне Трамп потребовал от Секретной службы предоставить ему все данные о двух мужчинах, которые пытались убить его в прошлом году, когда он участвовал в предвыборной кампании. Он подчеркнул, что хочет разобраться, почему у одного из нападавших было шесть телефонов, а у другого — иностранные приложения. Трамп также выразил недовольство тем, что информация скрывалась, и заявил, что имеет право знать правду.