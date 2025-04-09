Улицы в Екатеринбурге перекроют для проведения эстафеты 27 апреля

За день до события в границах улиц Пирогова — Ключевская — Крылова — Татищева и Крылова — Крауля — Пирогова — Анри Барбюса ограничат доступ к стоянкам в период с 12:00 26 апреля до 14:30 27 апреля. На время ограничений для проезда транспорта будут установлены дорожные знаки в соответствии со схемой организации движения на следующих участках: