Россиянам дали простые советы по развитию неочевидных навыков, которые помогут карьере

Развитие личных навыков — залог успеха в жизни и карьере. Одним из самых важных аспектов являются гибкие навыки или soft skills. Эти качества помогают и в личных отношениях. Руководитель HR-отдела хостинг-провайдера SpaceWeb Евгения Луценко поделилась с KP.RU своими советами по прокачке этих навыков.
— Чтобы улучшить коммуникативные навыки, нужно больше общаться, вступать в дискуссии со знакомыми. Прочитали книгу или посмотрели фильм — подготовьте краткий пересказ для своих близких, получите от них обратную связь. Или запишите себя на видео для оценки, — объяснила Луценко.
Креативность — еще один важный навык, который можно развить самостоятельно. Чем больше вы знаете, тем легче вам будет генерировать новые идеи и мыслить нестандартно. Чтобы развивать креативность, читайте книги, смотрите документальные фильмы и открывайте для себя новые горизонты.
Не менее важным является самоанализ. Луценко рекомендует проанализировать свои успехи и неудачи, а также подумать, какие качества помогли вам в достижении целей. Понимание, как вы ведете себя в нестандартных ситуациях, поможет улучшить личные и профессиональные навыки.