Россиянам дали простые советы по развитию неочевидных навыков, которые помогут карьере

Креативность — еще один важный навык, который можно развить самостоятельно. Чем больше вы знаете, тем легче вам будет генерировать новые идеи и мыслить нестандартно. Чтобы развивать креативность, читайте книги, смотрите документальные фильмы и открывайте для себя новые горизонты.