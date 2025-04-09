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Регистрация на ЦТ стартует в Беларуси

У абитуриентов и выпускников прошлых лет есть почти две недели, чтобы подать заявление на участие в испытании.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Регистрация на централизованное тестирование стартует в Беларуси в среду, 9 апреля, сообщает Sputnik.

Заявление на участие в ЦТ можно подать в одном из пунктов регистрации (всего их 40, адреса указаны на сайте РИКЗ) или онлайн по ссылке. Для записи на тестирование нужен документ, удостоверяющий личность. Работать пункты регистрации будут с 9 утра до 19 вечера в будние дни и с 9 до 18 по субботам.

Стоимость одного предмета на ЦТ — 4 рубля 20 копеек, оплатить можно в ЕРИП (Образование и развитие/РИКЗ/Централизованное тестирование). Затем нужно ввести лицевой счет, полученный в пункте регистрации или указанный в личном кабинете на сайте РИКЗ. После оплаты абитуриент должен прийти в пункт тестирования и забрать пропуск.

Регистрация на ЦТ будет проходить по 22 апреля включительно. Тестирование состоится в следующие сроки:

  • белорусский язык — 29 мая;
  • русский язык — 29 мая;
  • физика — 26 мая, 5 июня;
  • математика — 26 мая, 2 июня;
  • химия — 26 мая, 5 июня;
  • биология — 26 мая, 2 июня;
  • иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 26 мая, 2 июня;
  • история Беларуси — 26 мая, 5 июня;
  • обществоведение — 26 мая, 5 июня;
  • география — 26 мая, 2 июня;
  • всемирная история (новейшее время) — 26 мая, 2 июня;
  • история Беларуси в контексте всемирной истории — 26 мая, 2 июня.

Те, кто по уважительным и документально подтвержденным причинам не смогут прийти на ЦТ в основные дни, могут сдать его в резервные: 19, 21 и 23 июня.

Напомним, что с 7 апреля в белорусских вузах начали работать горячие линии для абитуриентов по вопросам приемной кампании-2025. Об основных ее нюансах можно почитать в материале Sputnik.