Регистрация на ЦТ стартует в Беларуси

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Регистрация на централизованное тестирование стартует в Беларуси в среду, 9 апреля, сообщает Sputnik.
Заявление на участие в ЦТ можно подать в одном из пунктов регистрации (всего их 40, адреса указаны на сайте РИКЗ) или онлайн по ссылке. Для записи на тестирование нужен документ, удостоверяющий личность. Работать пункты регистрации будут с 9 утра до 19 вечера в будние дни и с 9 до 18 по субботам.
Стоимость одного предмета на ЦТ — 4 рубля 20 копеек, оплатить можно в ЕРИП (Образование и развитие/РИКЗ/Централизованное тестирование). Затем нужно ввести лицевой счет, полученный в пункте регистрации или указанный в личном кабинете на сайте РИКЗ. После оплаты абитуриент должен прийти в пункт тестирования и забрать пропуск.
Регистрация на ЦТ будет проходить по 22 апреля включительно. Тестирование состоится в следующие сроки:
- белорусский язык — 29 мая;
- русский язык — 29 мая;
- физика — 26 мая, 5 июня;
- математика — 26 мая, 2 июня;
- химия — 26 мая, 5 июня;
- биология — 26 мая, 2 июня;
- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 26 мая, 2 июня;
- история Беларуси — 26 мая, 5 июня;
- обществоведение — 26 мая, 5 июня;
- география — 26 мая, 2 июня;
- всемирная история (новейшее время) — 26 мая, 2 июня;
- история Беларуси в контексте всемирной истории — 26 мая, 2 июня.
Те, кто по уважительным и документально подтвержденным причинам не смогут прийти на ЦТ в основные дни, могут сдать его в резервные: 19, 21 и 23 июня.
Напомним, что с 7 апреля в белорусских вузах начали работать горячие линии для абитуриентов по вопросам приемной кампании-2025. Об основных ее нюансах можно почитать в материале Sputnik.