Регистрация на ЦТ стартует в Беларуси

Заявление на участие в ЦТ можно подать в одном из пунктов регистрации (всего их 40, адреса указаны на сайте РИКЗ) или онлайн по ссылке. Для записи на тестирование нужен документ, удостоверяющий личность. Работать пункты регистрации будут с 9 утра до 19 вечера в будние дни и с 9 до 18 по субботам.