Скончавшийся рэпер Паша Техник остался должен 20 тысяч рублей

Паша Техник скончался в Таиланде на 41-м году жизни. Об этом сообщила его экс-супруга Ева Карицкая. Он находился в коме из-за проблем со здоровьем, связанных с наркотической и алкогольной зависимостями, от которых пытался избавиться, проходя лечение в реабилитационных центрах. Несмотря на свою репутацию, Техник приобрел известность, в основном благодаря своему эпатажному поведению.