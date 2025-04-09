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Агент Паши Техника сообщил, что тело рэпера доставили в Москву

Представитель музыканта отметил, что вечером 9 апреля может появиться информация о дате и месте похорон рэп-исполнителя.
Источник: Аргументы и факты

Тело рэп-исполнителя Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), который скончался в Таиланде, доставили ночью в Москву на самолёте, сообщил агент музыканта.

По словам представителя шоумена, тело покойного привезут в один из моргов российской столицы. Агент, на которого ссылается телеканал РЕН ТВ, отметил, что вечером 9 апреля может появиться информация о дате и месте похоронах рэп-исполнителя.

Напомним, 27 марта Пашу Техника доставили в больницу Таиланда, где его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. 4 апреля стало известно, что музыкант перенёс клиническую смерть. После состояние рэп-исполнителя ухудшилось и он скончался. Паше Технику было 40 лет.