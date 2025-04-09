Агент Паши Техника сообщил, что тело рэпера доставили в Москву

Напомним, 27 марта Пашу Техника доставили в больницу Таиланда, где его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. 4 апреля стало известно, что музыкант перенёс клиническую смерть. После состояние рэп-исполнителя ухудшилось и он скончался. Паше Технику было 40 лет.