Агент Паши Техника сообщил, что тело рэпера доставили в Москву

Тело рэп-исполнителя Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев), который скончался в Таиланде, доставили ночью в Москву на самолёте, сообщил агент музыканта.
По словам представителя шоумена, тело покойного привезут в один из моргов российской столицы. Агент, на которого ссылается телеканал РЕН ТВ, отметил, что вечером 9 апреля может появиться информация о дате и месте похоронах рэп-исполнителя.
Напомним, 27 марта Пашу Техника доставили в больницу Таиланда, где его ввели в искусственную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации. 4 апреля стало известно, что музыкант перенёс клиническую смерть. После состояние рэп-исполнителя ухудшилось и он скончался. Паше Технику было 40 лет.