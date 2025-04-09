В Омске ко Дню поминовения усопших запустят специальные автобусные рейсы

Для остальных видов транспорта, за исключением общественного, движение на некоторых участках автодорог 29 апреля, в День поминовения усопших, будет ограничено. Так, с 6:00 до 20:00 нельзя будет проехать по улице Бударина: на участке от улицы Щербанева до Либкнехта, и проезду от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища.