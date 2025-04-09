В Омске ко Дню поминовения усопших запустят специальные автобусные рейсы

В Омске ко дню поминовения усопших запустят дополнительные автобусные рейсы. 26, 27 и 29 апреля автобусы Пассажирского предприятия № 8 будут выполнять рейсы по 13 специальным маршрутам. Автобусы будут ходить до кладбищ Ново-Кировское, Ново-Южное, Северо-Восточное, Западное, Юго-Восточное, и к кладбищу в микрорайоне «Черемуховское».
Работать спецмаршруты будут по расписанию. 26 и 27 апреля — с 8:00 до 19:00. 29 апреля — с 8:00 до 20:00. Больше всего транспорта выйдет на линию 29 апреля — 134 единицы. 26 и 27 апреля — 23 единицы.
До Старо-Восточного, Ново-Еврейского, Ново-Восточного и Мусульманского кладбищ можно будет добраться регулярными муниципальными маршрутами: № 22 «Ул. Бархатовой — МСЧ-9», № 78 «Пожарная часть — микрорайон Рябиновка»; № 222 «МСЧ-9 — Онкодиспансер»; № 399 «СНТ “Молния-5” — Оптовый рынок Черлакский тракт». До кладбища в микрорайоне «Осташково» — муниципальными маршрутами № 119 «Пос. Чкаловский — микрорайон “Осташково” и № 13 “Пос. Чкаловский — микрорайон “Осташково”.
От конечных остановок автобусы будут отправляться по мере наполнения.
Для остальных видов транспорта, за исключением общественного, движение на некоторых участках автодорог 29 апреля, в День поминовения усопших, будет ограничено. Так, с 6:00 до 20:00 нельзя будет проехать по улице Бударина: на участке от улицы Щербанева до Либкнехта, и проезду от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища.