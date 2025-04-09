Омичи побили рекорд по потреблению пива на одного человека

В 2024 году омичи побили рекорд потребления пива на душу населения. По данным статистического исследования компании FinExpertiza, продажи пива в 2024 году увеличились на 22,6%. При этом в среднем на душу населения употребления слабоалкогольного напитка достигло 62,2 литра на душу населения. Рост наблюдается не только в употреблении пива. Крепкие напитки также пользуются спросом у омичей. Потребление водки выросло на 5,8% (до 4 литров на человека), а продажи коньяка, виски, ликеров, джина и рома увеличились на внушительные 16,5% (до 2,3 литра на человека).