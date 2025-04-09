Гололедица и временами осадки ожидаются в Беларуси в среду

МИНСК, 9 апр — Sputnik. Гололедица сохранится на отдельных участках дорог Беларуси в среду, сообщили в Белгидромете.
По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода, преимущественно по северо-западной половине страны временами будут идти осадки в виде мокрого снега и дождя. На отдельных участках дорог сохранится гололедица.
Ветер северо-западный, днем с переходом на юго-западный 4−9 м/с, днем местами порывы будут достигать 14 м/с. Дневная температура воздуха будет колебаться от +2°С по востоку до +9°С по юго-западу страны.
В МЧС в свою очередь предупреждают, что гололедица затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий и риск травматизма населения.
Прогноз погоды по регионам
В Минске и Витебске воздух прогреется до +4…+6°C. В этих городах сегодня будет облачно с прояснениями, в белорусской столице к вечеру пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), в Витебске тоже временами возможны небольшие осадки. На отдельных участках дорог гололедица. В Минске ветер западный 4−9 м/с, а в Витебске — северный 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.
В Гомеле в среду также ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Столбик термометра поднимется в городе над Сожем до отметки +3…+5°C. Ветер юго-западный 4−9 м/с.
В Могилеве прогнозируются схожие погодные условия: облачно с прояснениями, без существенных осадков, гололедица, +2…+4°C, ветер юго-западный 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.
В Гродно и Бресте в среду будет ощутимо теплее — до +6…+8°C и +7…+9°C соответственно. В областных центрах сегодня будет облачно с прояснениями, в Гродно временами будет идти мокрый снег и дождь, а в Бресте существенных осадков не ожидается. Ветер западный 4−9 м/с.
Народные приметы на 9 апреля
9 апреля отмечается день Матроны Настовницы. Многие люди в этот день старались обязательно выбросить все старые вещи, а также отказаться от ссор и ревности.
Народные приметы:
- петух днем поет — к осадкам через два-три дня;
- чибис низко летает — установится сухая ясная погода;
- если чибис на клюве воду принес, значит, быть первому весеннему дождю;
- прилет чаек предвещает сход льда;
- чибис с вечера кричит — погода будет ясной;
- из-под растаявшего снега показалась плесень, значит, год будет богат на грибы.