Гололедица и временами осадки ожидаются в Беларуси в среду

В Минске и Витебске воздух прогреется до +4…+6°C. В этих городах сегодня будет облачно с прояснениями, в белорусской столице к вечеру пройдут небольшие осадки (мокрый снег, дождь), в Витебске тоже временами возможны небольшие осадки. На отдельных участках дорог гололедица. В Минске ветер западный 4−9 м/с, а в Витебске — северный 4−9 м/с с порывами до 12 м/с.