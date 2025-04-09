«Подростки бывают жестокими»: Стало известно, почему сын Муцениеце отказывается жить с мамой

Семейный конфликт между Агатой Муцениеце и Павлом Прилучным продолжает набирать обороты. Стало известно, почему их 12-летний сын Тимофей отказался жить с мамой. Об этом KP.RU рассказали друзья актера.
— Одноклассники дразнят его за ролики мамы в соцсетях. Там показываются откровенные видео из кабаре Crave, где Агата играет полуобнаженной в эротической постановке «Абсолютно другая нага». Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе. В школе ему говорят: мол, смотри, как твоя мама пляшет, все напоказ, — поделились друзья Прилучного.
Они пояснили, что для мальчика сейчас важно быть ближе к отцу, что является защитной реакцией. Друзья актера добавили, что переходный возраст пройдет, и, возможно, сын вернется к матери.
В процессе судебных разбирательств 12-летний Тимофей переехал жить к отцу. В последний раз с мамой он виделся зимой, когда случайно встретил ее в торговом центре.
— Не могу сказать, что он мне наговорил приятностей. Вообще странно, как так мальчик мог, — сказала Муцениеце.
Кроме того, Тимофей ранее отписался от мамы в социальных сетях, а его бабушка по материнской линии сообщала, что не может выйти на связь с внуком.