«Подростки бывают жестокими»: Стало известно, почему сын Муцениеце отказывается жить с мамой

— Одноклассники дразнят его за ролики мамы в соцсетях. Там показываются откровенные видео из кабаре Crave, где Агата играет полуобнаженной в эротической постановке «Абсолютно другая нага». Подростки бывают жестокими, и Тимофей это испытал на себе. В школе ему говорят: мол, смотри, как твоя мама пляшет, все напоказ, — поделились друзья Прилучного.