На Камчатке прикрыли «биржу труда» для мигрантов

Жительницы организовали «биржу труда» для мигрантов, заключая с ними фиктивные трудовые договоры.
На Камчатке суд признал виновными двух местных жительниц в организации фиктивной «биржи труда» для мигрантов. Об этом рассказали в УФСБ по Камчатскому краю.
«Сообщницы с апреля 2022-го по август 2023 года за денежное вознаграждение заключали фиктивные договоры от имени работодателя с гражданами одной из республик Средней Азии», — передает сообщение УФСБ «Коммерсант». Там добавили, что виновные также направляли уведомления в миграционные органы.
В результате иностранцы получили право на временное пребывание в России, хотя работа им не была предоставлена. Осужденные получили условный срок на год и штраф. Приговор еще не вступил в законную силу.