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На Камчатке прикрыли «биржу труда» для мигрантов

На Камчатке суд признал виновными двух местных жительниц в организации фиктивной биржи труда для мигрантов. Об этом рассказали в УФСБ по Камчатскому краю.

Жительницы организовали «биржу труда» для мигрантов, заключая с ними фиктивные трудовые договоры.

На Камчатке суд признал виновными двух местных жительниц в организации фиктивной «биржи труда» для мигрантов. Об этом рассказали в УФСБ по Камчатскому краю.

«Сообщницы с апреля 2022-го по август 2023 года за денежное вознаграждение заключали фиктивные договоры от имени работодателя с гражданами одной из республик Средней Азии», — передает сообщение УФСБ «Коммерсант». Там добавили, что виновные также направляли уведомления в миграционные органы.

В результате иностранцы получили право на временное пребывание в России, хотя работа им не была предоставлена. Осужденные получили условный срок на год и штраф. Приговор еще не вступил в законную силу.