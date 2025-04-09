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Трамп: ФРГ почти обанкротилась, экспериментируя с зелёной энергетикой

Президент Трамп заявил, что теперь Германия вернулась к использованию угля.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп уверен, что Германия, экспериментируя с зеленой энергетикой, практически обанкротилась. Об этом американский политик рассказал, выступая перед журналистами в Белом доме.

«Германия стала зеленой, очень зеленой. Они стали настолько зелеными, что почти разорились. Германии пришел конец», — резюмировал Трамп.

Также он заявил, что ФРГ не смогла использовать природные ресурсы для энергетики и теперь вынуждены вернуться к углю. Однако, по словам Трампа, власти ФРГ вводят всех в заблуждение, утверждая, что используют «чистый уголь». Трамп заявил, что такого термина не существует.

Ранее KP.RU сообщил, что для Германии, введённые Трампом пошлины, станут экономической катастрофой. За четыре года пошлины США могут обойтись ФРГ в 200 миллиардов евро. В ЕС уже заявили, что ищут резервные источники торговли, чтобы не опираться только на США, как на единственного торгового союзника.