Трамп: ФРГ почти обанкротилась, экспериментируя с зелёной энергетикой

Ранее KP.RU сообщил, что для Германии, введённые Трампом пошлины, станут экономической катастрофой. За четыре года пошлины США могут обойтись ФРГ в 200 миллиардов евро. В ЕС уже заявили, что ищут резервные источники торговли, чтобы не опираться только на США, как на единственного торгового союзника.