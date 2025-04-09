Датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске

Датчики контролируют передвижение транспорта на улицах Маяковского, Казинца, Радиальной, Аранской, Орловской, Притыцкого, а также проспектах Жукова и Партизанском, где запрещается превышать скорость в 60 км/ч. На проспекте Независимости водителям следует придерживаться ограничений в 60 км/ч и 80 км/ч, проспекте Дзержинского — 70 км/ч, а на МКАД — 90 км/ч.