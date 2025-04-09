Сотрудники ФСБ задержали жителя Волновахи за хранение взрывчатки

ФСБ задержала жителя Волновахи в Донецкой Народной Республике за хранение взрывчатых веществ, приобретенных по указанию главного управления разведки Минобороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по ДНР.
«В ходе совместных оперативных мероприятий УФСБ России по ДНР и Росгвардии был задержан гражданин России, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. По данным следствия, задержанный действовал по заданию ГУР МО Украины и незаконно приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», — сказано в сообщении ведомства.
В Федеральной Службе Безопасности также рассказали, что элементы взрывчатки хранились в гаражном помещении с целью их дальнейшего применения для террористической деятельности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 222.1 УК России («Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).
Ранее силовики задержали 8 человек в Ивановской области. Они подозреваются в организации экстремистской организации и участии в её деятельности.