Сотрудники ФСБ задержали жителя Волновахи за хранение взрывчатки

«В ходе совместных оперативных мероприятий УФСБ России по ДНР и Росгвардии был задержан гражданин России, подозреваемый в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ. По данным следствия, задержанный действовал по заданию ГУР МО Украины и незаконно приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства», — сказано в сообщении ведомства.