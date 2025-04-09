Борьбу с борщевиком в Казани оценили в 4 млн рублей

От подрядчика потребуется уничтожать сорняки ядохимикатами, выкашивать газоны косилками, убирать опавшие соцветия, а затем погрузить мусор и утилизировать остатки.
Борщевик будут убирать в Русско-Немецкой Швейцарии, в жилых массивах Вознесенское, Киндери, Константиновка, Кульсеитово, Большие Клыки, Царицыно, Нагорный, в Дербышкинском и Ноксинском лесах, в руслах рек Киндерки, Казанки, Ноксы, на улице Красной Позиции и Мамадышском тракте.
Через 20 дней после обработки доля уничтоженного борщевика должна составлять минимум 80% от всей обработанной территории. Работы будут проводиться с даты заключения контракта до конца октября этого года.
Заказчиком выступает администрация Советского района исполкома Казани. Деньги выделят из бюджета города.
Главная проблема борщевика — сильный фототоксичный сок. При контакте с кожей и воздействии солнечного света он вызывает тяжелые ожоги, которые могут напоминать термические. Особенно уязвимы дети и люди с чувствительной кожей. Иногда после контакта с сорняком требуется госпитализация.
Кроме того, борщевик активно вытесняет местную флору, нарушая естественные экосистемы. Его корневая система подавляет рост других растений, а семена могут сохраняться в почве до пяти лет, ожидая своего часа.
С каждым годом площади, где растет опасный сорняк, растут. На борьбу с борщевиком тратят значительные средства, но эффект от этих мер временный. Скашивание, гербициды, выкапывание работают, но требуются регулярность и ресурсы.