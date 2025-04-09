Борьбу с борщевиком в Казани оценили в 4 млн рублей

Главная проблема борщевика — сильный фототоксичный сок. При контакте с кожей и воздействии солнечного света он вызывает тяжелые ожоги, которые могут напоминать термические. Особенно уязвимы дети и люди с чувствительной кожей. Иногда после контакта с сорняком требуется госпитализация.