«За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Еще шесть городов Беларуси награждены вымпелами

Так, вымпелы "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай присвоены сейчас Кобрину, Речице, Слониму, Сенно, Славгороду и Смолевичам. Известно, что на протяжении всей войны в этих городах действовали очаги боевого сопротивления немецко-фашистским захватчикам. В боевом сопротивлении активно принимали участие представители местного партийно-комсомольского и патриотического подполья, партизанские формирования и народное ополчение, которое взаимодействовало с частями Красной армии.