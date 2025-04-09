«За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны». Еще шесть городов Беларуси награждены вымпелами

Президентом Беларуси Александром Лукашенко награждены вымпелом «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны» еще шесть белорусских городов, сообщает пресс-служба президента.
Это определяет соответствующий президентский указ (№ 144 от 8 апреля 2025-го). Вымпелом награждаются еще шесть городов Беларуси. Эти населенные пункты стали примером подвига и всенародного сопротивления, которые были проявлены в годы Великой Отечественной войны.
Так, вымпелы "За мужнасць і стойкасць у гады Вялікай Айчыннай присвоены сейчас Кобрину, Речице, Слониму, Сенно, Славгороду и Смолевичам. Известно, что на протяжении всей войны в этих городах действовали очаги боевого сопротивления немецко-фашистским захватчикам. В боевом сопротивлении активно принимали участие представители местного партийно-комсомольского и патриотического подполья, партизанские формирования и народное ополчение, которое взаимодействовало с частями Красной армии.
Как отметили в пресс-службе, президентский указ позволяет увековечить и сохранить историческую память о героическом прошлом белорусского народа, также он направлен на патриотическое воспитание населения.
Вручение вымпелов городам будет приурочено ко Дню Победы.
Напомним, год назад президент наградил вымпелом за мужество в годы войны девять городов Беларуси: Дятлово, Дзержинск, Калинковичи, Чаусы, Барановичи, Любань, Осиповичи, городские поселки Освея и Оболь.
Всего в Беларуси этой награды удостоены уже 36 населенных пунктов.
Также белорусский президент сказал, почему День Победы празднует и в Минске, и в Москве: «Это и моя Москва».
А еще накануне Александр Лукашенко провел кадровые назначения в МВД Беларуси.