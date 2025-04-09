Из-за ранней весны в Башкирии ожидается нашествие кровососущих насекомых

— Когда мы вытаскиваем клеща, важно сделать это наименее травматично, чтобы снизить риски инфицирования, — рекомендует она. — Если травмпункта рядом нет, можно вытащить клеща самостоятельно, выкручивая его по часовой стрелке. Но чем-либо мазать или брызгать клеща нельзя. Вытаскивать кровососа нужно чистыми руками, а затем обработать их. Важно не раздавить и не повредить насекомое. И чем раньше мы его удалим, тем лучше. Поэтому, если рядом нет травмпункта, допустим, вы находитесь глубоко в лесном массиве, — лучше вытащить клеща самостоятельно и принести его в лабораторию.