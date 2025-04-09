Из-за ранней весны в Башкирии ожидается нашествие кровососущих насекомых

Об этом предупредила начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора Елена Шакирова. Сегодня в Башкирии уже есть несколько десятков случаев укусов кровососущих насекомых.
Но, по словам г-жи Шакировой, массовые обращения начнутся, когда народ поедет на природу и приусадебные участки.
— Клещи спят не только зимой, они могут уходить в спячку и на несколько лет, — говорит Елена Сергеевна. — Сезон их активности начинается, когда тает снег. И первые теплые деньки сопровождаются появлением клещей. Сейчас они наиболее активны и готовы к нападению, затем активность идет на спад. Вторая волна будет уже в августе.
О том, что прогнозируется ранняя весна, а вместе с ней и активность кровососов, медики предупреждали заранее.
— Опасность клещей заключается в том, что они переносят опасные инфекционные заболевания, — поясняет Елена Сергеевна. — А Башкирия — регион, где особенно распространен клещевой вирусный энцефалит, а также клещевой инфекционный боррелиоз. Есть в регионе еще несколько бактериальных инфекций, распространяемых клещами, которые встречаются реже, например, эрлихиоз.
Эти инфекции необходимо вовремя обнаружить и начать лечить.
Оказывается, в Башкирии много опасных насекомых, потому что к этому располагает природа — клещи обитают в больших лесах и степных зонах. Наиболее опасные районы — Кигинский, Учалинский, Бурзянский и Караидельский.
— Как и все животные, все насекомые, они ищут корм — теплокровных животных или человека, — поясняет Елена Шакирова. — А уже при присасывании происходит инфицирование, так как вирус находится внутри самого клеща. Для клеща инфекция не опасна, он не страдает от нее, а всего лишь ее переносит. Но для человека клещевой энцефалит — опасная болезнь.
Как и любая инфекционная зараза, клещевой энцефалит начинается с лихорадки. Особенность клещевого энцефалита в том, что он может вызывать тяжелые формы поражения центральной нервной системы, вплоть до паралича и летального исхода. Причем не только у людей, но и у животных. Случаи клещевого энцефалита в Башкирии регистрируются ежегодно, но тяжелые формы и смертельные бывают крайне редко.
— В 2024 году зарегистрировано всего 20 случаев клещевого вирусного энцефалита, все они легкие и средней тяжести, — объясняет Елена Шакирова. — По результатам биологического мониторинга клещей, зараженных клещевым энцефалитом, в республике — до 1,5 процента в популяции. В прошлом году их было 0,7 процентов. Боррелиоз выявляется у около 20 процентов клещей ежегодно, но это менее опасное заболевание, чем клещевой энцефалит.
Боррелиоз характеризуется хроническим течением. На месте укуса возникает эритема — покраснение кожи, но человек может не обратить на это внимания. И чаще всего болезнь переходит в хроническую форму. Боррелиоз также может привести к поражению практически всех органов и систем. Заболевание может развиваться длительное время, и не всегда его можно диагностировать.
— Поэтому мы всегда рекомендуем: если произошло присасывание клеща, его надо обследовать на клещевой энцефалит и клещевой боррелиоз, чтобы врач мог подобрать тактику профилактики этих инфекций, — подчеркивает эпидемиолог.
Между тем инфекций, которые переносят клещи, намного больше. Например, это крымская геморрагическая лихорадка, характерная для южных регионов России. Но в Башкирии она, к счастью, не распространена.
— Меры профилактики — это, во-первых, правильно одеться, — советует Елена Сергеевна. — Если мы идем в лес, на природу, надо обязательно надеть брюки, заправив штанины в носки, закрыть руки и шею. Предпочтительнее выбирать светлую одежду, чтобы вовремя увидеть клеща. Для того, чтобы присосаться к человеку, ему необходимо время. Если увидеть клеща на одежде, можно это предотвратить. Клещи чаще всего ползут снизу вверх, это естественное направление движения. Зная это, можно вовремя среагировать.
Также можно использовать специальные защитные ленты и распылять на одежду средства, которые отпугивают клещей. После посещения лесного массива нужно осмотреть себя и близких, особенно детей.
Г-жа Шакирова напоминает, что «если клещ присосался, очень желательно обратиться в травмпункт, потому что удалять его должен специалист».
— Когда мы вытаскиваем клеща, важно сделать это наименее травматично, чтобы снизить риски инфицирования, — рекомендует она. — Если травмпункта рядом нет, можно вытащить клеща самостоятельно, выкручивая его по часовой стрелке. Но чем-либо мазать или брызгать клеща нельзя. Вытаскивать кровососа нужно чистыми руками, а затем обработать их. Важно не раздавить и не повредить насекомое. И чем раньше мы его удалим, тем лучше. Поэтому, если рядом нет травмпункта, допустим, вы находитесь глубоко в лесном массиве, — лучше вытащить клеща самостоятельно и принести его в лабораторию.
Место укуса необходимо обработать. Это не спасет от заражения вирусным энцефалитом или боррелиозом, но защитит от бактериальной инфекции.
— После врачу необходимо показать место присасывания, чтобы определить, остались ли там остатки клеща или нет, — предупреждает специалист. — Если при исследовании клеща на клещевой энцефалит будет получен положительный результат, это станет показанием для экстренной профилактики. Она назначается всем людям, у которых после присасывания клеща обнаружена инфекция. Пациентам вводят иммуноглобулин, который борется с вирусом. На начальном этапе этой профилактики достаточно, чтобы предотвратить развитие заболевания. Если же обнаружен клещевой боррелиоз, то назначают курс антибиотика, ведь это бактериальная инфекция.