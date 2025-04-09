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В Омске по суду должны немедленно расселить многоэтажку — здание может обрушиться

Дом был признан аварийным в прошлом году.

Источник: Комсомольская правда

В Омске по решению суда должны незамедлительно расселить многоквартирный дом по улице Молодогвардейской в Ленинском округе. С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура.

Дом был признан аварийным относительно недавно — в конце 2024 года. Однако прокуратуру обеспокоил тот факт, что здание может рухнуть в любой момент уже сейчас. Как показало обследование, износ здания превышает 70%, устойчивость и прочность строительных конструкций значительно снижена.

Между тем в доме, где насчитывается 102 жилых помещения, по-прежнему проживают люди. По решению суда администрация города Омска должна принять незамедлительные меры к их расселению.