В Омске по суду должны немедленно расселить многоэтажку — здание может обрушиться

Дом был признан аварийным относительно недавно — в конце 2024 года. Однако прокуратуру обеспокоил тот факт, что здание может рухнуть в любой момент уже сейчас. Как показало обследование, износ здания превышает 70%, устойчивость и прочность строительных конструкций значительно снижена.