«Красный прилив» заметили во Владивостоке

Люди заметили красные полосы в водной глади в районе Эгершельда во Владивостоке. Специалисты отметили, что такой цвет создали водоросли, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
В наши дни разноцветной водой никого не удивишь: бывают и зелено-желтые, и бурые пятна. Кто-то волнуется, что такой эффект может возникнуть из-за разлива нефтепродуктов. Однако, как правило, окрашивание воды происходит из-за цветения водорослей.
Такое явление часто встречается как в морских, так и в опресненных водах и никакой опасности не несет. Навредить могут только динофлагелляты. Как правило, именно они придают воде красный оттенок. Всему виной фотосинтетические пигменты, содержащиеся в этих водорослях. Также водоросли могут неприятно пахнуть.
Тем не менее ученые рекомендуют не волноваться.