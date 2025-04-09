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«Красный прилив» заметили во Владивостоке

В акватории Владивостока вновь зацвели водоросли.
Источник: Соцсети

Люди заметили красные полосы в водной глади в районе Эгершельда во Владивостоке. Специалисты отметили, что такой цвет создали водоросли, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

В наши дни разноцветной водой никого не удивишь: бывают и зелено-желтые, и бурые пятна. Кто-то волнуется, что такой эффект может возникнуть из-за разлива нефтепродуктов. Однако, как правило, окрашивание воды происходит из-за цветения водорослей.

Такое явление часто встречается как в морских, так и в опресненных водах и никакой опасности не несет. Навредить могут только динофлагелляты. Как правило, именно они придают воде красный оттенок. Всему виной фотосинтетические пигменты, содержащиеся в этих водорослях. Также водоросли могут неприятно пахнуть.

Тем не менее ученые рекомендуют не волноваться.