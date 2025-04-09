«Красный прилив» заметили во Владивостоке

Такое явление часто встречается как в морских, так и в опресненных водах и никакой опасности не несет. Навредить могут только динофлагелляты. Как правило, именно они придают воде красный оттенок. Всему виной фотосинтетические пигменты, содержащиеся в этих водорослях. Также водоросли могут неприятно пахнуть.