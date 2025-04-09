Когда в казахстанских школах отменят трехсменку

По информации Министерства просвещения, с 2019 года в стране ввели 1200 новых школ на более 1 млн ученических мест. Особенно значимыми стали результаты 2023 и 2024 годов, когда по поручению Главы государства, построили 422 школы на 510 тыс. мест.