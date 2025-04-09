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В Северной Осетии снят режим беспилотной опасности

Ситуация находится под контролем, сообщил глава региона.

Введенный на территории Моздокского района и Беслана в Республике Северная Осетия — Алания план «Ковер» снят. Также снят режим беспилотной опасности. Об этом в своём Telegram-канале проинформировал глава региона Сергей Меняйло.

Он напомнил, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 15 украинских беспилотников. Обломок одного из БПЛА упал на нежилое здание в Моздокском районе.

«Жертв нет. Ситуация под контролем», — подчеркнул Меняйло.

Он добавил, что региональный оперативный штаб продолжает свою работу в круглосуточном режиме.

Ранее в Северной Осетии заявили об атаке дронов ВСУ на регион и объявили режим беспилотной опасности.