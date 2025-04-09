Паша Техник репетировал свои похороны год назад: улыбался в гробу

Меньше чем за год до смерти российский рэпер Павел Ивлев, которого больше знают как Паша Техник, провел шуточную репетицию своих собственных похорон. Ролик выше в 2024 году на YouTube-канале Labelcom в мае 2024 года. В специальном выпуске шоу «Прощай, легенда», где имитируются похороны знаменитости, рэпер «стоит» в гробу.