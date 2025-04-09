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Паша Техник репетировал свои похороны год назад: улыбался в гробу

Паша Техник отрепетировал свои похороны еще в мае 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Меньше чем за год до смерти российский рэпер Павел Ивлев, которого больше знают как Паша Техник, провел шуточную репетицию своих собственных похорон. Ролик выше в 2024 году на YouTube-канале Labelcom в мае 2024 года. В специальном выпуске шоу «Прощай, легенда», где имитируются похороны знаменитости, рэпер «стоит» в гробу.

По ходу «прощальной церемонии» друзья и коллеги «покойного» выступают с речами об «усопшем». В конце выпуска Паша Техник вышел из гроба и заявил, что от таких трогательных сов он сам чуть не пустил слезу.

«Но я не могу, потому что окажусь каким-то лохом. Я живее всех живых. Если я дожил до 40, то вы доживете до 150, я отвечаю», — оптимистично заключил артист.

Рэпер Паша Техник отрепетировал свои похороны еще в 2024 году. Фото: кадр видео из YouTube-канала Labelcom.

Причиной смерти российского рэпера стала легочная инфекция.

Как KP.RU писал ранее, скандальный российский рэпер Паша Техник оставил сыну значительное наследство. Шестилетнему ребенку было куплено несколько квартир в Москве.