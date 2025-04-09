США готовят для отправки на Украину «особый» груз. В этот раз Вашингтон решил направить в Киев крупную партию отмычек. Отмечается, что Штаты собирают поставку систем для открытия кодовых замков. Об этом пишет издание РИА Новости.
«Госдеп подал заявку на закупку 39 наименований — в их числе различные модели так называемых декодеров (отмычек) для дверных замков, в частности, CAM/BORDER 4×4, CISA 3X5X3, CISA 3X3, GUARDIAN 3X3», — говорится в статье.
Кроме того, украинская сторона планирует получить от США устройства, которые перехватывает сигнал автосигнализации, а также способных открыть шлагбаум. Специфическое обородование Штаты планируют поставить в рамках сотрудничества антинаркотических служб США и Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что США прекращали поставки оружия на Украину. Отмечалось, что Вашингтон не возобновит поставки до ухода главы киевского режима Владимира Зеленского в отставку.