В Челябинской области перекроют трассу М-5 «Урал» рядом с поселком Травники

В Челябинской области временно ограничат движение на трассе М-5 «Урал» для проведения ремонтных работ. Водителей об этом предупреждают в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением ремонтных работ на участке трассы М-5 “Урал” км 1818 (фрезерование) с 10.00 до 19.00 возможны временные ограничения движения», — говорится в сообщении.
С 10 до 12 часов 9 апреля, на 1609 км автодороги М-5 «Урал» вблизи поселка Кропачево будут проводить дорожные работы. Водителей просят быть внимательными.
Также на М-5 с 1828 по 1871 километр идет уборка мусора в районе поселка Саргазы.
Рядом с поселком Тимирязевский (1780 — 1828 километр) убирают мусор с обочин и стоянок, моют барьерное ограждение, чинят шумозащитный экран, чистят разворотные петли.
На 1777−1778 км в районе Атляна (1731−1780 километр) идет ямочный ремонт, на 1780 километре подсыпают места пучинообразования. В районе Сатки (1731−1691 километр) также проводится ямочный ремонт.