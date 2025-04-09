Во Владивостоке на Семеновской закрыли образовательный центр из-за нарушений

Прокуратура через суд добивается привести в соответствие здания на Семеновской во Владивостоке. Здесь предприниматель предоставляет образовательные услуги детям. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на надзорное ведомство Приморья.
Прошла проверка, выявили грубейшие нарушения. Здание находится в непосредственной близости с опасным производственным объектом. Автоматической системой пожарной сигнализации помещения не оборудованы.
Прокурор обратился в суд. Потребовал запретить ИП оказывать здесь образовательные услуги детям и устранить все выявленные нарушения.
Образовательный центр закрыли. Помещения опечатали. Возбуждены административные дела.