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Во Владивостоке на Семеновской закрыли образовательный центр из-за нарушений

Прокуратура через суд требует привести в порядок здание на Семеновской во Владивостоке.
Источник: Прокуратура Приморского края

Прокуратура через суд добивается привести в соответствие здания на Семеновской во Владивостоке. Здесь предприниматель предоставляет образовательные услуги детям. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на надзорное ведомство Приморья.

Прошла проверка, выявили грубейшие нарушения. Здание находится в непосредственной близости с опасным производственным объектом. Автоматической системой пожарной сигнализации помещения не оборудованы.

Прокурор обратился в суд. Потребовал запретить ИП оказывать здесь образовательные услуги детям и устранить все выявленные нарушения.

Образовательный центр закрыли. Помещения опечатали. Возбуждены административные дела.