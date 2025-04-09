Мать двоих детей бросила младенца одного и ушла в загул

В посёлке Горный Солнечного района Хабаровского края разыгралась драма, которая потрясла местных жителей и привлекла внимание правоохранительных органов. «Героем дня» стала Надежда — мать двоих детей ясельного возраста, которая держала их в кошмарных условиях, а воспитанием заниматься и не думала, предпочитая многочисленные гулянки.
Образ жизни сельчанки едва не привёл к трагедии — во время последнего загула женщина бросила 2-летнего сына одного дома, и тот чуть не умер от истощения. По данному факту уже возбуждено уголовное дело. Чем ещё «отличилась» подозреваемая и какие для неё наступят последствия, рассказывает hab.aif.ru.
Дочь изъяли, а сына оставили.
Первую порцию дурной славы жительница Горного получила ещё в феврале 2025 года, когда выбросила свою шестимесячную дочь в сугроб — что её на это подтолкнуло, пока неизвестно. Однако такой поступок мимо односельчан незамеченным не прошёл, и те подняли на уши все инстанции. После обращения неравнодушных граждан девочку изъяли из семьи и передали в специализированное учреждение, однако её двухлетний брат Ваня* остался с матерью. Соседи продолжали писать жалобы, но органы опеки не предприняли дополнительных мер.
Позже стало ясно, что решение оставлять ребёнка в семье, принятое опекой, было опрометчивым. 3 апреля Надежда получила детское пособие и бесследно исчезла из дома, оставив сына без присмотра. Её местонахождение долго оставалось загадкой — но то, чем она занималась в период отсутствия, уже стало достоянием всего посёлка.
Оказалось, что Надежда ушла в загул и почти неделю проводила время в компании возлюбленного в доме на улице Ленина. Там она пила, употребляла запрещённые вещества и даже напала на хозяина квартиры Геннадия, унижая его и нанося удары колбасой — поводом, по неподтверждённой информации, стало то, что мужчина якобы рассказал полиции, откуда женщина берёт наркотики.
«Передай привет на камеру. Помахал рукой, быстро!» — унижала она хозяина жилплощади.
«Кружочки» расходились по всем местным чатам, но где мать, никому выпытать так и не удавалось. Лишь 9 апреля женщину удалось найти на одной из многочисленных квартир, между которыми она мигрировала во время запоев.
В тот же день Стёпу обнаружили в критическом состоянии и срочно доставили в реанимацию районной больницы. Прецедент стал поводом для возбуждения уголовного дела и проверки работы социальных служб.
Жила в алкомаркете?
По информации Telegram-канала Amur Mash, Надежда владела квартирой на улице Ленина в посёлке Горный, приобретённой на материнский капитал. На первый взгляд, жильё было неплохим: там имелась двуспальная кровать, поддерживалась относительная чистота. Однако дом находился в аварийном состоянии — из-за перемерзания труб отопление не работало, и жить в квартире зимой было невозможно.
«Это не моя квартира», — заявляла женщина на одном из видео, которое записали её соседи.
«А почему ты не в своей живёшь?» — задали те в ответ резонный вопрос.
«А я… завтра туда пойду», — попыталась увильнуть мать.
В соцсетях местные жители рассказывали, что Надежда редко появлялась дома, предпочитая проводить время с лицом цыганской национальности на точке нелегальной продажи спирта. Её образ жизни был далёк от стабильного: она часто оставляла детей одних, не заботилась об их благополучии, а её поведение вызывало серьёзные опасения у соседей.
У женщины, добавляет Mash, диагностировали ментальное расстройство, что, вероятно, усугубляло её неспособность выполнять родительские обязанности.
Искали по всему посёлку.
После многочисленных жалоб жителей посёлка правоохранительные органы и социальные службы начали действовать. Ещё 10 марта полиция получила информацию о ненадлежащем воспитании детей в семье Надежды. Сотрудники ПДН и соцработник выехали по месту жительства, но обнаружили, что из-за аварии в системе отопления мать с сыном временно переехали. Девочки там не оказалось — Надежда оставила её у знакомой, где ребёнка позже нашли с признаками простуды и передали в больницу. Учитывая неспособность матери обеспечить нормальные условия, Стёпу также изъяли и поместили в медицинское учреждение.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности», предусматривающей до года лишения свободы. Также Надежду оштрафовали на 500 рублей по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей.
Прокуратура Солнечного района организовала проверку работы органов профилактики безнадзорности — сейчас выясняется, почему после февральского инцидента Ваня остался с матерью.
«Результаты доследственной проверки и законность итогового решения постановлены на контроль надзорного ведомства», — сообщили в надзорном ведомстве.
* Имя несовершеннолетнего изменено.