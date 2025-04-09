Мать двоих детей бросила младенца одного и ушла в загул

Первую порцию дурной славы жительница Горного получила ещё в феврале 2025 года, когда выбросила свою шестимесячную дочь в сугроб — что её на это подтолкнуло, пока неизвестно. Однако такой поступок мимо односельчан незамеченным не прошёл, и те подняли на уши все инстанции. После обращения неравнодушных граждан девочку изъяли из семьи и передали в специализированное учреждение, однако её двухлетний брат Ваня* остался с матерью. Соседи продолжали писать жалобы, но органы опеки не предприняли дополнительных мер.