Дугин заявил, что Россия воюет не против украинцев, а за них

«Да, свое русское можно отрезать, но на этом месте так и будет отвратительно зиять уродливая пустота. Мы это понимаем и с этим воюем. Воюем не против украинцев, но за них. Чтобы они оставались людьми, то есть русскими людьми», — подчеркнул он.