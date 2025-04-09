МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Россия воюет не против украинцев, а за них, чтобы они оставались людьми, а именно русскими людьми, заявил в статье для РИА Новости российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
Философ в статье для РИА Новости «Штаты обидели трансгендерную украинскую нацию» отметил, что украинцы — это русские люди, поменявшие этнос на абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу.
«Да, свое русское можно отрезать, но на этом месте так и будет отвратительно зиять уродливая пустота. Мы это понимаем и с этим воюем. Воюем не против украинцев, но за них. Чтобы они оставались людьми, то есть русскими людьми», — подчеркнул он.
По словам Дугина, Запад скоро может отвернуться от «этой жертвы чудовищного эксперимента», которой сейчас стал политический украинец.
«Украинцы, как и трансгендеры в США, больше никому не нужны. Эту страницу истории Запад скоро перевернет окончательно. Русских, конечно, едва ли полюбят. Но (российский хоккеист Александр — ред.) Овечкин (ставший лучшим снайпером в истории НХЛ — ред.) тут очень вовремя. Кстати, и (канадский хоккеист Уэйн — ред.) Грецки очень вовремя. Русские вообще очень вовремя. А вот украинские и трансгендерные не вовремя. Их время, похоже, вышло», — добавил политолог.