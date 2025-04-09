Ограничения на полеты сняли в аэропортах Волгограда, Грозного и Владикавказа

Росавиация сообщила о снятии временных ограничений в трех российских аэропортах. По данным ведомства, с 07:05 мск возобновлена нормальная работа воздушных гаваней Владикавказа, Волгограда и Грозного. Ограничения были введены ранее в целях обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок.
В период действия ограничений три пассажирских рейса пришлось перенаправить на запасные аэродромы. Согласно официальной информации, это касалось рейсов, следовавших во Владикавказ, Волгоград и Грозный.
Ранее сообщалось, что работа аэропорта в Ульяновске временно приостановлена вечером во вторник 8 апреля. Аэропорт не принимал и не отправлял рейсы с 21.15 по московскому времени.
По аналогичной причине ограничения недавно вводились в аэропорту Внуково, расположенному под Москвой. Тогда воздушная гавань также временно перестала принимать и отправлять рейсы.