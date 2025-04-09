В чем заключается новая система платы за вывоз мусора: где введут и повысится ли стоимость

По всей России предложили ввести новую систему оплаты за вывоз мусора она будет рассчитываться не из количества жильцов, а из занимаемой ими площади. Такая практика уже введена в 15 российских субъектах, она реализуется в рамках мусорной реформы , начавшейся в 2019 году. Однако эксперты не сходятся во мнении, улучшит ли новая система ситуацию с вывозом и утилизацией отходов в стране. При этом россияне жалуются на реформу треть из них отмечает, что никаких положительных эффектов нововведения не принесли. Подробнее о различных системах вывоза мусора и отношении россиян к реформе в материале URA.RU.