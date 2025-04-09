В чем заключается новая система платы за вывоз мусора: где введут и повысится ли стоимость

Власти России предложили регионам ввести новую систему оплаты за вывоз мусора.
По всей России предложили ввести новую систему оплаты за вывоз мусора — она будет рассчитываться не из количества жильцов, а из занимаемой ими площади. Такая практика уже введена в 15 российских субъектах, она реализуется в рамках «мусорной реформы», начавшейся в 2019 году. Однако эксперты не сходятся во мнении, улучшит ли новая система ситуацию с вывозом и утилизацией отходов в стране. При этом россияне жалуются на реформу — треть из них отмечает, что никаких положительных эффектов нововведения не принесли. Подробнее о различных системах вывоза мусора и отношении россиян к реформе — в материале URA.RU.
Новая система.
Новая система вывоза мусора основывается на площади помещений, занимаемых жильцамиФото: Илья Московец © URA.RU.
Власти России предлагают регионам пересмотреть систему оплаты за вывоз мусора. Теперь сумма будет высчитываться из площади жилья, а не из количества жильцов.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев уже провел совещание с региональными властями, поручив им оценить целесообразность такого подхода и предоставить отчеты в Минприроды РФ. При этом окончательное решение, вводить новую систему или нет, будут принимать именно регионы, поскольку такой порядок закреплен законодательством.
Также правительство утвердило порядок накопления, сбора, транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и захоронения отходов. Были изменен порядок заключения договора на оказание услуг по вывозу мусора, установлены сроки накопления отходов на мусорках. Были введены и другие уточнения.
Как было раньше.
В настоящее время вопрос оплаты за утилизацию бытовых отходов регулируется на региональном уровне. Обычно расчет стоимости производится исходя из количества людей, зарегистрированных в жилом помещении. Эта методика была введена еще в период СССР, когда были проведены первые исследования и анализ потребления ресурсов населением в зависимости от времени года.
Какие есть минусы у этих вариантов.
В регионах с высокой миграционной активностью часто используется подсчет площади жилых помещений, поскольку это упрощает учет фактически проживающих лиц. Об этом заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, ее слова передают «Известия».
«Какой подход более рациональный — сказать тяжело, ведь оба способа представляют усредненные значения, поэтому люди недовольны: они в судах доказывают, что существующие системы платы несправедливы. Пока страна не перейдет на индивидуальный учет мусора, когда отходы каждого человека взвешивают на площадке с контейнерами, ситуация вряд ли изменится», — отметила Разворотнева.
Оба варианта по оплате вывоза мусора имеют свои недостаткиФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Около 20% россиян имеют второе жилье, у половины из них это — дом. Если расчет будет осуществляться только на основе количества зарегистрированных жильцов, то тогда значительная часть этих людей выпадет из системы оплаты вывоза мусора, и, как следствие, будет завышаться стоимость этой услуги. Об этом сообщила замгендиректора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова. По ее мнению, расчет на основе площади жилья является единственно справедливым методом оплаты за вывоз мусора, поскольку такой же подход применяется для начисления платы за другие коммунальные услуги.
Однако в России есть ограничения на оборот персональных данных — в связи с этим точно установить количество проживающих в том или ином помещении будет затруднительно. Информация же об общей площади помещений более доступна.
Изменится ли стоимость.
При введении оплаты за жилплощадь может увеличится стоимость. Это может, например, если два человека живут на площади 100 квадратных метров. Об этом предупредил руководитель комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Андрей Широков. В то же время текущий порядок может увеличивать стоимость вывоза мусора для многодетных семей, которые живут в маленьком помещении.
Отношение субъектов к реформе.
Для отдельных категорий граждан стоимость вывоза мусора может измениться из-за новой системыФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
Новый подход используют уже 15 субъектов: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Амурская, Владимирская, Иркутская, Калужская, Кировская области и другие. Об этом сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО).
В то же время в Брянской области выразили опасения, что расчет по площади не отражает реального объема производимых отходов. В Магаданской области уверены, что расчет по количеству жильцов более справедлив, поскольку мусор копят не метры, а люди. В Тульской области согласились с таким суждением.
Жалобы россиян.
Россияне жалуются на ухудшение ситуации с мусоромФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Почти треть россиян (30%) заявили о том, что качество услуг по вывозу отходов ухудшилось после введения в 2019 году так называемой «мусорной реформы». Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Народного фронта.
По результатам опроса, проведенного среди жителей 86 регионов России, вторая треть россиян не заметила никаких улучшений в данной области. Тем не менее, 15% участников опроса отметили некоторое улучшение, а еще 9% не смогли дать конкретный ответ.
Более того, 41% респондентов выразили недовольство организацией процесса сбора и вывоза мусора. В числе прочих экологических проблем, которые беспокоят граждан, были названы распространение несанкционированных свалок, загрязнение водоемов и атмосферного воздуха. По данным опроса, 54% опрошенных выразили неудовлетворенность действиями региональных властей в области экологии за последние годы.
Ответы на жалобы от экспертов.
Вывоз мусора зимой ухудшается из-за снегаФото: Игорь Меркулов © URA.RU.
Зимой несвоевременный вывоз мусора связан со снегопадами, низкими температурами и увеличением количества мусора в преддверии Нового года. Об этом сообщили в РЭО.
Проблемы также возникают из-за ограничений в нагрузке мусоровозов. Об этом рассказал гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Василий Тихонов в беседе с NEWS.ru. Он объяснил, что сложности начались после изменения системы вывоза отходов и введения ограничений на максимальную нагрузку на дорожное покрытие.
Тихонов отметил, что на дорогах уже установлены датчики для контроля веса транспортных средств. В случае превышения нагрузки, например, если мусоровоз вместо разрешенных пяти тонн перевозит шесть, на перевозчика налагается значительный штраф, который может достигать 200 тысяч рублей. При этом сама машина также имеет вес несколько тонн.
В РФ не хватает инфраструктуры по переработке мусораФото: Владимир Жабриков © URA.RU.
По словам Тихонова, чрезмерное штрафование может привести к разрушению бизнеса операторов. В связи с этим они вынуждены сокращать количество рейсов по вывозу мусора. Компании не могут позволить себе увеличивать автопарк из-за высоких затрат, связанных с этим.
Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко в 2024 году говорила, что «мусорная реформа» не улучшила ситуацию с отходами в стране. Об этом она честно рассказала на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«Когда мы принимали закон, подразумевалось, что в стране будет выстроена целая отрасль по сбору, сортировке, переработке мусора и утилизации в рамках экономики замкнутого цикла. Практика региональных операторов себя не оправдал», — заявила Матвиенко, передает ТАСС.
Согласно планам, к 2030 году в России должны быть построены или модернизированы 868 предприятий, занимающихся обращением с ТКО. Однако за последние пять лет было запущено всего 250 таких объектов, из которых только 34 предназначены для обработки мусора, а еще 65 — для его утилизации. Об этом писала «Парламентская газета» в 2024 году. Отмечалось, что в целевые показатели по захоронению отходов укладывались меньше десятка регионов. При этом в стране наблюдался серьезный дефицит инфраструктуры по переработке мусора.
Мусорная реформа.
В 2019 году в России была запущена реформа в сфере обращения с ТКО. Основными задачами этой реформы являются устранение проблемы нелегальных свалок и существенное уменьшение количества отходов, отправляемых на свалки. К 2030 году планируется снизить долю захоронения отходов на полигонах с 94% до 50%. Для достижения этих целей предусмотрено строительство новых объектов для сортировки и переработки отходов, а также внедрение системы раздельного сбора мусора.