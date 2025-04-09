Президент США назвал условие отмены 104-процентных пошлин на китайские товары

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что 104-процентные пошлины, объявленные им, на импорт китайских товаров останутся в силе до тех пор, пока Пекин не заключит сделку с Вашингтоном. Президента США цитирует NBC News.
«Пока они не заключат с нами сделку, так и будет», — прокомментировал свое решение Трамп.
Кроме того, глава Белого дома добавил, что «в какой-то момент» китайская сторона пойдет на сделку, потому что КНР действительно хотят ее заключить.
4 апреля, Китай ответил на тарифную политику Трампа, объявив о введении дополнительных пошлин в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из Штатов, начиная с 10 апреля 2025 года.
В ответ на это президент США повысил пошлины на китайские товары до 104 процентов. А глава Минфина США Бессент предупредил, что Китай совершает большую ошибку, допуская эскалацию в вопросе импортных пошлин с Соединенными Штатами.