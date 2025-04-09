Магнитная буря 10 апреля: ждать ли новый шторм от Солнца

«За последние несколько суток наблюдались очень крупные выбросы массы на обратной стороне и на краю Солнца. В то же время, на обращенной к Земле стороне крупных событий не было уже очень давно. С этой точки зрения трудно разделить, где сейчас объективный спад активности, а где обычное везение, когда сильные вспышки происходят, но на удалении от Земли, создавая иллюзию спокойного Солнца», — подчеркнули ученые.