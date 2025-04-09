Слюсарь: в ростовском Аксае эвакуированы 48 жильцов дома из-за застрявшего БПЛА

3 февраля была отражена новая атака из 29 БПЛА. Атака охватила несколько районов области, включая Кашарский, Красносулинский и Шолоховский. На этот раз повреждения были минимальными, и информации о пострадавших не поступало. Однако 8 февраля атака дронов привела к разрушениям: в Первомайском районе были повреждены остекления в нескольких многоквартирных домах, а в Чертковском районе пострадали административные здания, после чего было эвакуировано несколько десятков человек. 15 марта средства ПВО сбили два БПЛА в Тарасовском и Чертковском районах, и на этот раз, как и ранее, в результате инцидента пострадавших не было.