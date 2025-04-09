Граффити, парковка, мусор: новые штрафы планируют ввести в Приморье

Второе направление поправок: уточнения в нормах. К примеру, статья о выходе на лед в запретный период теперь будет говорить не о «запрете выхода», а о «нахождении», что упростит фиксацию нарушения. А граффити теперь будут разделены на два состава: за нанесение и за непринятие мер по очистке фасадов.