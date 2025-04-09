Граффити, парковка, мусор: новые штрафы планируют ввести в Приморье

В пояснительной записке говорится, что законопроект разработан с целью актуализации норм в соответствии со сложившимися общественными отношениями, имеющими деликтную правовую природу, в целях обеспечения профилактики совершения повторных административных правонарушений, а также в целях оперативного выявления нарушений законодательства Приморского края и муниципальных правовых актов.
Изменения коснутся сразу нескольких направлений. Прежде всего, в законе появятся новые составы правонарушений. Среди них нанесение граффити на здания, сжигание мусора вне отведенных мест, парковка автомобилей на газонах, детских и спортивных площадках. Также размещение машин на платных парковках без номеров или с нечитаемыми/скрытыми знаками.
Причем в пояснительной записке к последнему говорится, что городской бюджет недополучает почти 70 млн рублей в год. «Исходя из статистических данных, представленных администрацией Владивостока, в среднем 321 транспортное средство в день оставляется их владельцами на платных парковках без государственных регистрационных номеров на время работы платных парковок (11 часов в день)», — говорится в документе.
Размер штрафа для водителей, скрывающих регистрационные знаки, составит от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
Второе направление поправок: уточнения в нормах. К примеру, статья о выходе на лед в запретный период теперь будет говорить не о «запрете выхода», а о «нахождении», что упростит фиксацию нарушения. А граффити теперь будут разделены на два состава: за нанесение и за непринятие мер по очистке фасадов.
Еще одна сторона изменения — увеличение штрафов. Минимальный размер санкций по многим статьям поднимается до 3 тысяч рублей для физических лиц. Разработчики уверены, что это позволит усилить профилактику и повысить ответственность. Для примера, штраф за неуплату платной парковки увеличится в два раза, что должно увеличить поступления в бюджет.
Ознакомиться с поправками можно на региональном портале публичного обсуждения НПА. Обсуждения завершатся 21 апреля. После чего законопроект направят в краевой парламент.