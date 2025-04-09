И холодно, и темно: Кто из жителей Кишинева останется без света на целый день — публикуем адреса

Жители трёх секторов столицы останутся сегодня без света. О плановых отключениях на среду сообщает поставщик услуги.
Ботаника:
А. Болдур, 1, 9−11, 15−19, 9999, 4−6, 10−20, Бэчоий Ной, 1−7, 11−19, 25, 25/1, 29−31, 2−12, 14, 14B, 14/5, 14/9, 14/10, 14/12, 18, 30, 52, пер. Бэчоий Ной, 3, 9/1, 18, Г. Безвиконь, 5, 11, 15−17, 21, 6−12, 16, 16/1, Г. Кучеряну, 4, 8, 12, 19, 30, 69, пер. Г. Кучеряну, 1−3, 3A, 5A, 28, Имашулуй, 4, 12−28, пер. Имашулуй, 2, Мунчешть, 600−654, 682−696, 702−706, 605, 9999, Музелор, 2−6, 10/1, 14−20, 3−7, 15−21, Пэшунилор,
Буюканы:
Алуниш, 2, 6−12, 7−9, Бисеричий, 1−5, 2−16, пер. Бисеричий, 10, Драгомирна, 36, Хумулешть, 15−23, 18−24, Порумбреле, 2, 14−16, 22−24, 30−34, 48−50, Рошиорь, 15, 19−55, 20−58, 62−68, 74−86, А. -Юлия, А. Маринеску, В. Лупу — с 09:00 до 17:00.
Чеканы:
М. Садовяну, 26/3, M. чел Бэтрын, 13/2, 13/3, 17, 17a, 17/1, 19, 19/1, 19/2, 21, 21/1A, П. Заднипру, 999 — с 09:30 до 17:00.
А. Руссо, 59/1, 61, 61/2, 61/3, 61/6, 63/1, 63/2, 63/6, 63/7, 65, 65/1, 9999, M. чел Бэтрын, 1A, 1/1, ½, 3, 3A — с 11:00 до 17:00.