Над Ростовской областью минувшей ночью сбили 29 вражеских беспилотников

За прошедшие сутки российские системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, с 20:00 8 апреля до 06:00 9 апреля над территорией страны сбито 158 дронов, из них 29 — в небе над Ростовской областью.
— Перехваты осуществлялись в районе Новошахтинска, Донецка, Зернограда, Таганрога, а также в Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах, — уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
К сожалению, не обошлось без последствий. Падающие обломки повредили кровлю жилого дома и гаража в Зернограде, крышу жилого строения в Донецке.
— Все службы оперативно работают на местах падения обломков, — добавили в администрации региона.