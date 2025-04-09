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Над Ростовской областью минувшей ночью сбили 29 вражеских беспилотников

Ночной щит: 29 украинских БПЛА уничтожены над Ростовской областью.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки российские системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, с 20:00 8 апреля до 06:00 9 апреля над территорией страны сбито 158 дронов, из них 29 — в небе над Ростовской областью.

— Перехваты осуществлялись в районе Новошахтинска, Донецка, Зернограда, Таганрога, а также в Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах, — уточнил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

К сожалению, не обошлось без последствий. Падающие обломки повредили кровлю жилого дома и гаража в Зернограде, крышу жилого строения в Донецке.

— Все службы оперативно работают на местах падения обломков, — добавили в администрации региона.