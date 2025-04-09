Над Ростовской областью минувшей ночью сбили 29 вражеских беспилотников

За прошедшие сутки российские системы ПВО отразили масштабную атаку беспилотников. Как сообщили в Минобороны РФ, с 20:00 8 апреля до 06:00 9 апреля над территорией страны сбито 158 дронов, из них 29 — в небе над Ростовской областью.