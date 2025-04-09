В Казани заново утвержден проект реставрации Бурнаевской мечети

Кирпичная мечеть, находящаяся по адресу: ул. Ахтямова, д. 7, была построена в 1872 году на месте сгоревшей деревянной (возведенной в конце XVIII века) бессменным попечителем местной махалли — почетным потомственным гражданином, купцом первой гильдии Мухаметсадыком Курбангалеевичем Бурнаевым по проекту архитектора Петра Романова. В 1895-м он же надстроил над ней минарет — уже по проекту архитектора Федора Малиновского. В советское время, в 1939 году, мечеть была закрыта. В 1994-м ее возвратили верующим.