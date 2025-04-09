В Казани заново утвержден проект реставрации Бурнаевской мечети

Кирпичная мечеть, находящаяся по адресу: ул. Ахтямова, д. 7, была построена в 1872 году на месте сгоревшей деревянной (возведенной в конце XVIII века) бессменным попечителем местной махалли — почетным потомственным гражданином, купцом первой гильдии Мухаметсадыком Курбангалеевичем Бурнаевым по проекту архитектора Петра Романова. В 1895-м он же надстроил над ней минарет — уже по проекту архитектора Федора Малиновского. В советское время, в 1939 году, мечеть была закрыта. В 1994-м ее возвратили верующим.
Мечеть была построена в период расцвета архитектурной эклектики, в ее декоре сочетаются необарокко, русское и восточно-мусульманское зодчество. Одноэтажная постройка выделяется благодаря трехъярусному минарету высотой около 24 метров, возвышающемуся с северной стороны. Предметом охраны объекта культурного наследия является, в частности, завершение минарета в виде шлемовидного купола с золоченым полумесяцем на яблоке.
Фундаменты, стены, перекрытия, крыша (повреждена коррозией и грибком) находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Состояние кирпичной кладки неудовлетворительное. В местах, где две разновременные части мечети соединяются, возникли трещины, идущие от карниза. Цоколь здания выложен современной плиткой. Судя по фотографиям 1991 года, под ней скрыты подоконный профилированный пояс, основания лопаток с нишами, стилизованные подоконные элементы.
Заполнения оконных проемов неоднократно менялись. Внутреннее убранство и отделка мечети в основном сохранились. Декор профилированными тягами в молельных залах частично скрыт натяжным потолком. Деревянная лестница внутри минарета рассохлась. Ограда неоднократно перестраивалась, въездные ворота утрачены.
В ходе реставрации мечети предполагается:
— демонтировать провода и кондиционеры на фасадах, искажающие внешний облик;
— устроить слуховые окна для проветривания чердачного пространства;
— установить водосточные трубы;
— восстановить кирпичные печные трубы;
— выполнить реставрацию шлемовидного купола минарета;
— произвести отчистку и докомпоновку кирпичной кладки;
— воссоздать и установить утраченные двери и оконные рамы;
— установить металлический навес;
— выполнить реставрацию цокольной части, восстановив подлинные подоконные декоративные элементы;
— установить металлические отливы на выступающие элементы фасада;
— провести окраску согласно колерному паспорту;
— восстановить каменное ограждение с металлическими коваными вставками и калиткой;
— обустроить крыльцо и благоустроить прилегающую территорию.
Противоаварийные работы в Бурнаевской мечети начались еще осенью 2021 года. В первый раз проект реконструкции здания получил положительное заключение осенью 2023-го.