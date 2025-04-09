Россельхознадзор предотвратил оборот 223 тысяч тонн зерна в Омской области

За первый квартал 2025 года специалисты Россельхознадзора по Омской области провели 100 проверок качества и безопасности зерна. Было проверено более 454 тысяч тонн продукции. В ходе проверок выявлено 28 нарушений, из которых 7 — при вывозе зерна, 21 — при мониторинге безопасности.