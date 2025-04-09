Россельхознадзор предотвратил оборот 223 тысяч тонн зерна в Омской области

За первый квартал 2025 года специалисты Россельхознадзора по Омской области провели 100 проверок качества и безопасности зерна. Было проверено более 454 тысяч тонн продукции. В ходе проверок выявлено 28 нарушений, из которых 7 — при вывозе зерна, 21 — при мониторинге безопасности.
В результате выявленных нарушений, в основном связанных с недостоверным декларированием, Россельхознадзор признал недействительными 47 деклараций о соответствии на партии зерновых, зернобобовых и масличных культур общим весом 223 тысяч тонн. Проверки помогли выявить небезопасно зерно, а значит, не допустить его сбыта.
Интересно, что проверка партии арахиса в 59 тонн из Китая прошла без нареканий. Партия была оформлена в соответствии с техрегламентом Таможенного союза.
Для предотвращения дальнейших нарушений, Россельхознадзор провел масштабную профилактическую работу: вынесено 44 предостережения, проведено 505 информирований и 98 консультаций с хозяйствующими субъектами.
Ранее мы писали, что первый в Омске аукцион по застройке частного сектора по программе КРТ не состоялся.