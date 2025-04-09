Что делать с трудными детьми и их родителями?

Сегодня на профилактическом учете состоят около 420 тысяч несовершеннолетних. И любой человек, чья работа связана с детьми, скажет, что в реальности учетчиков должно быть больше в пять-семь раз. По две-три проблемных семьи есть в каждом классе и в каждой группе детского сада — это подтвердят учителя и воспитатели. А в России почти 40 тыс. школ и более 30 тыс. детских садов. Вот только в учреждениях этих существуют словно негласные лимиты на неблагополучных: если службы сопровождения их превысят, то сами же и огребут. Потому что это с директоров, социальных педагогов, психологов, учителей и воспитателей спросят, что они сделали, чтобы помочь семьям. Хотя совершенно непонятно, что могут сделать работники детского сада или школы с родителями-алкоголиками, родителями, не желающими разбираться с возможными медицинскими проблемами детей, или недорослем, который сменил уже десятую школу, но за ум браться так и не собирается. Инструментов влияния у школ и детских садов нет никаких.