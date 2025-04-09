В Москве поженились более 13 тыс. пар за I квартал 2025 года

«В первые три месяца 2025 года заключить брак можно было как во дворцах бракосочетания, так и на выездных площадках проекта мэра Москвы “Новые адреса счастья”. Всего в столице с начала года было создано свыше 13 тыс. семей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популярным месяцем стал февраль: в последний месяц зимы в Москве было зарегистрировано свыше 5 тыс. браков», — сказала Уханева.
По ее словам, вторым по количеству зарегистрированных браков месяцем стал март: было создано порядка 4,5 тыс. семей. Реже всего с начала года москвичи регистрировали брак в январе: тогда было создано около 4 тыс. семей, но это на 20% больше, чем в прошлом году. Самыми популярными датами стали 25 января, 25 февраля и 1 марта.
Самым популярным дворцом бракосочетания среди столичных молодоженов стал традиционно Дворец бракосочетания № 1, где зарегистрировали отношения 1 259 пар, также популярностью пользовались Дворец бракосочетания № 4 и Шипиловский дворец бракосочетания. Среди выездных площадок больше всего браков было заключено в ресторане Birds в башне «Око». Особняк Спиридонова и Якиманка-холл также вошли в топ популярных площадок среди столичных пар. В марте также была открыта новая площадка проекта «Новые адреса счастья» — кинопарк «Москино».
Всего для проведения торжественных церемоний в Москве доступно свыше 50 площадок, среди которых есть дворцы бракосочетания, музеи, станции метро, усадьбы и рестораны.