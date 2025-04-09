В Москве поженились более 13 тыс. пар за I квартал 2025 года

«В первые три месяца 2025 года заключить брак можно было как во дворцах бракосочетания, так и на выездных площадках проекта мэра Москвы “Новые адреса счастья”. Всего в столице с начала года было создано свыше 13 тыс. семей. Это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самым популярным месяцем стал февраль: в последний месяц зимы в Москве было зарегистрировано свыше 5 тыс. браков», — сказала Уханева.