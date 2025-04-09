Омский слесарь взыскал с работодателя более 300 000 рублей за падение в яму

С тех пор слесарь не раз лежал в больнице, но оплату больничного в полном объеме не получил — в документах работодатель не указал травму в качестве причины заболевания. В связи с потерей здоровья работник не могу выполнять свои прежние обязанности и вынужден был уволиться, но компенсацию за неиспользованный отпуск ему также не выплатили.