Омский слесарь взыскал с работодателя более 300 000 рублей за падение в яму

В Омске слесарь по электромонтажу взыскал с работодателя крупную сумму денег за то, что чуть не погиб на работе. Мужчина работал у индивидуального предпринимателя.
Более года назад в гараже организации слесарь упал в смотровую яму. Удар был настолько сильный, что мужчина на время потерял сознание и еле выбрался. Врачи диагностировали у него множественные переломы ребер и дыхательную недостаточность, работника госпитализировали.
С тех пор слесарь не раз лежал в больнице, но оплату больничного в полном объеме не получил — в документах работодатель не указал травму в качестве причины заболевания. В связи с потерей здоровья работник не могу выполнять свои прежние обязанности и вынужден был уволиться, но компенсацию за неиспользованный отпуск ему также не выплатили.
За защитой своих трудовых прав бывший слесарь пошел в суд. Итог рассмотрения дела — компенсация морального вреда и неиспользованного отпуска в размере 331 000 с бывшего работодателя. По исполнительному листу судебным-приставом исполнителем на имущество индивидуального предпринимателя в качестве обеспечительной меры был наложен арест. В результате предприниматель выплатил своему бывшему работнику всю причитающуюся ему сумму.