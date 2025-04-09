Компенсации за пережитое преследование добилась женщина в Хабаровском крае

В Хабаровском крае в Амурском городском суде рассмотрели иск жительницы края к министерству финансов России, сообщает телеграм-канал «Суды Хабаровского края».
Женщина потребовала компенсацию морального вреда в размере 2 млн рублей за уголовное преследование, которое позже признали необоснованным.
Дело в отношении неё было возбуждено по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Она проходила подозреваемой и рисковала лишиться свободы на срок до 10 лет. Однако после расследования дело прекратили — следствие не установило состава преступления.
Как пояснили в суде, длительное пребывание в статусе подозреваемой стало для женщины серьёзным стрессом. Её иск был частично удовлетворён. С Минфина РФ в её пользу взыскали 60 тысяч рублей.
— Истица находилась в продолжительной психотравмирующей ситуации, связанной с уголовным преследованием за преступление, которого она не совершала. Руководствуясь законом, а также требованиями разумности и справедливости, суд определил разумную сумму компенсации, — сообщили в суде.
Оставшуюся часть требований — 1,94 млн рублей — отклонили. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано.