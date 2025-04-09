Компенсации за пережитое преследование добилась женщина в Хабаровском крае

Дело в отношении неё было возбуждено по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Она проходила подозреваемой и рисковала лишиться свободы на срок до 10 лет. Однако после расследования дело прекратили — следствие не установило состава преступления.