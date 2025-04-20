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Друзья

20 апреля 1945 года в газете «Вечерняя Москва» вышла статья под названием «Друзья» за авторством спецкорреспондента ТАСС Константина Борисова. В честь 80-летия Дня Великой Победы ТАСС публикует архивные материалы корреспондентов агентства, действующих в Великую Отечественную войну.

Источник: ТАСС

«…Незабываемой датой стала для летчика Прохоренко и штурмана Хижняка ночь под 24 декабря 1944 года, когда они впервые вместе вылетели бомбить укрепления врага. Погода благоприятствовала полету. Вот характерный изгиб берега озера, четко заметен контур укрепленного пункта противника», — пишет корреспондент.

«На боевой», — скомандовал Хижняк. По словам Борисова, штурман был совершенно спокоен. Скомандовав еще несколько коротких команд: «влево», «вправо», — он уже приготовился к сбросу бомб. В это время перед самым носом самолета зажегся прожектор, сорвав атаку.

«Прохоренко пошел на второй заход. Когда он вставал на боевой курс вторично, то, памятуя советы опытных летчиков, зашел на цель на планировании с убранным газом. Хижняк сбросил бомбы. Они хорошо накрыли объект», — сообщает корреспондент.

Военкор пишет, что для двух товарищей полет в канун штурма Кенигсберга (ныне Калининград, Россия) был самым сложным рейсом. Ночь выдалась особенно темная, дул сильный ветер. Густая облачность висела на высоте 250−300 м. Спецкор отмечает, что Прохоренко и Хижняку предстояло бомбить укрепления на северной окраине Кенигсберга.

«На днях на подходе к цели Прохоренко и Хижняку преградил путь вражеский прожектор. Бомбардировщики вынуждены были обойти его. На втором вылете им поручили погасить прожектор», — пишет корреспондент. Он отмечает, что младшие лейтенанты Прохоренко и Хижняк выработали план по уничтожению прожектора, вылетев с тремя бомбами. Две они сбросили на цель, с одной стали возвращаться. На обратном пути их осветили немецкие прожектористы.

«Прохоренко неожиданно убрал газ и стал планировать прямо на луч.
— Немного вправо, — услышал он голос штурмана.
Бомба разорвалась у самого прожектора. Луч мгновенно погас, и больше летчики-ночники его здесь не видели», — подытоживает Борисов.