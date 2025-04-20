«На днях на подходе к цели Прохоренко и Хижняку преградил путь вражеский прожектор. Бомбардировщики вынуждены были обойти его. На втором вылете им поручили погасить прожектор», — пишет корреспондент. Он отмечает, что младшие лейтенанты Прохоренко и Хижняк выработали план по уничтожению прожектора, вылетев с тремя бомбами. Две они сбросили на цель, с одной стали возвращаться. На обратном пути их осветили немецкие прожектористы.