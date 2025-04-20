«…Незабываемой датой стала для летчика Прохоренко и штурмана Хижняка ночь под 24 декабря 1944 года, когда они впервые вместе вылетели бомбить укрепления врага. Погода благоприятствовала полету. Вот характерный изгиб берега озера, четко заметен контур укрепленного пункта противника», — пишет корреспондент.
«На боевой», — скомандовал Хижняк. По словам Борисова, штурман был совершенно спокоен. Скомандовав еще несколько коротких команд: «влево», «вправо», — он уже приготовился к сбросу бомб. В это время перед самым носом самолета зажегся прожектор, сорвав атаку.
Военкор пишет, что для двух товарищей полет в канун штурма Кенигсберга (ныне Калининград, Россия) был самым сложным рейсом. Ночь выдалась особенно темная, дул сильный ветер. Густая облачность висела на высоте 250−300 м. Спецкор отмечает, что Прохоренко и Хижняку предстояло бомбить укрепления на северной окраине Кенигсберга.
«На днях на подходе к цели Прохоренко и Хижняку преградил путь вражеский прожектор. Бомбардировщики вынуждены были обойти его. На втором вылете им поручили погасить прожектор», — пишет корреспондент. Он отмечает, что младшие лейтенанты Прохоренко и Хижняк выработали план по уничтожению прожектора, вылетев с тремя бомбами. Две они сбросили на цель, с одной стали возвращаться. На обратном пути их осветили немецкие прожектористы.
«Прохоренко неожиданно убрал газ и стал планировать прямо на луч.
— Немного вправо, — услышал он голос штурмана.
Бомба разорвалась у самого прожектора. Луч мгновенно погас, и больше летчики-ночники его здесь не видели», — подытоживает Борисов.