Первые весенние цветы адонисы радуют хабаровчан

Первые цветы пробуждаются в Хабаровске. На земле, лишенной пока ярких красок, «загораются» желтые огоньки — то радует глаз Адонис Амурский. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», этот многолетник включен в Красную книгу Хабаровского края, срывать его запрещено, а вот посмотреть можно, например, в Дендрарии.