Первые весенние цветы адонисы радуют хабаровчан

Первые цветы пробуждаются в Хабаровске. На земле, лишенной пока ярких красок, «загораются» желтые огоньки — то радует глаз Адонис Амурский. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», этот многолетник включен в Красную книгу Хабаровского края, срывать его запрещено, а вот посмотреть можно, например, в Дендрарии.
Специалисты рассказали, что Адонис обычно распускается в марте-апреле и цветет вплоть до мая:
— Растет Адонис Амурский на влажной, богатой перегноем почве и предпочитает солнечные места. В пределах России его ареал охватывает Приморье, Приамурье и Сахалин. За рубежом многолетник можно встретить на северо-востоке Китая, севере Японии и Корее.
Следом за Адонисом внесут свои краски в первый цветущий период кустарники форзиция, миндаль трехлопастный.
Напомним, что помимо растений, приход весны почувствовали и звери. Так, еще в марте в зоосаде проснулись барсуки, раньше обычного — медведи, прилетели в Хабаровск и бакланы.