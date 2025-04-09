Депутат Андреев в Новосибирске заявил о необходимости усыплять бродячих собак

«Не могу за это судить сотрудников департамента. Мы “героически” строим в городе приют для 500 животных, когда только собак без хозяев в городе бегает более 15 тысяч. Притом что немало проблем для горожан создают животные, которых хозяева выпускают на самовыгул. Эвтаназия — прекращение жизни организма, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания. Тут речь идет о гуманности. То, что мы обсуждаем в контексте бродячих собак, — это убийство и утилизация», — считает депутат.