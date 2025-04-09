Депутат Андреев в Новосибирске заявил о необходимости усыплять бродячих собак

«Не могу за это судить сотрудников департамента. Мы “героически” строим в городе приют для 500 животных, когда только собак без хозяев в городе бегает более 15 тысяч. Притом что немало проблем для горожан создают животные, которых хозяева выпускают на самовыгул. Эвтаназия — прекращение жизни организма, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего невыносимые страдания. Тут речь идет о гуманности. То, что мы обсуждаем в контексте бродячих собак, — это убийство и утилизация», — считает депутат.
Отмечается, что департамент неоднократно направлял письма в адрес управления ветеринарии Новосибирской области для того, чтобы внести изменения в нормативно-правовые акты и разрешить медикаментозную эвтаназию некоторых агрессивных животных. Пока до сих пор положительный ответ не получен.
При этом депутат напоминает, что агрессивные собаки способны нанести тяжкий вред здоровью, вплоть до летального исхода. Подобные случаи в Новосибирской области уже случались. Так, в районе Хилокского рынка на смерть была загрызена женщина, ее супруг попытался уничтожить собак в опасной зоне, но ему не дали.