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Кубанский фермер предсказал подорожание клубники

Массово ягода пойдет в продажу ближе к маю.

В 2025 году кубанская клубника, которую уже начали продавать на рынках, подорожает. Массовый урожай ожидается ближе к середине мая. В этом году начало сезона задержится из-за похолодания. Об этом сообщил глава одного из КФХ в Славянском районе Константин Бабакин.

Впрочем клубника уже стала зреть в теплицах. Но первый урожай скупают, в основном кондитеры. На сегодняшний день, по словам фермера, в хозяйствах собрали суммарно примерно две тонны ягод.

Пока же на рынках в основном можно встретить импортную клубнику. Ее продают по 400−500 рублей за килограмм. Местная стоит больше, пишет kuban.aif.ru.