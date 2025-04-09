Кубанский фермер предсказал подорожание клубники

В 2025 году кубанская клубника, которую уже начали продавать на рынках, подорожает. Массовый урожай ожидается ближе к середине мая. В этом году начало сезона задержится из-за похолодания. Об этом сообщил глава одного из КФХ в Славянском районе Константин Бабакин.
Впрочем клубника уже стала зреть в теплицах. Но первый урожай скупают, в основном кондитеры. На сегодняшний день, по словам фермера, в хозяйствах собрали суммарно примерно две тонны ягод.
Пока же на рынках в основном можно встретить импортную клубнику. Ее продают по 400−500 рублей за килограмм. Местная стоит больше, пишет kuban.aif.ru.