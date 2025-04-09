Кубанский фермер предсказал подорожание клубники

В 2025 году кубанская клубника, которую уже начали продавать на рынках, подорожает. Массовый урожай ожидается ближе к середине мая. В этом году начало сезона задержится из-за похолодания. Об этом сообщил глава одного из КФХ в Славянском районе Константин Бабакин.