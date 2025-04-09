Омский Роспотребнадзор добился блокировки сайта с незаконной табачной продукцией

Управление подало иск в Куйбышевский районный суд города Омска, который признал информацию, размещенную на сайте запрещенной к распространению. Адрес будет внесен в список запрещенных. В РФ запрещена продажа никотиносодержащей продукции дистанционно. Таковы требования 19 статьи Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».