Омский Роспотребнадзор добился блокировки сайта с незаконной табачной продукцией

Управление Роспотребнадзора по Омской области добилось судебного решения о блокировке интернет-страницы tabak-pochtoy2.com/, которая предлагала дистанционную продажу табачной, никотинсодержащей продукции и товаров. Информация о сайте была обнаружена в ходе мониторинга сети Интернет.
Управление подало иск в Куйбышевский районный суд города Омска, который признал информацию, размещенную на сайте запрещенной к распространению. Адрес будет внесен в список запрещенных. В РФ запрещена продажа никотиносодержащей продукции дистанционно. Таковы требования 19 статьи Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Решение суда пока не вступило в законную силу. Роспотребнадзор продолжает мониторинг сети Интернет для выявления и пресечения незаконной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией.
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