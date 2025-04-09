В Иркутске 15 мая состоится Байкальский экологический диктант

Главная площадка мероприятия — Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук. Напомним, диктант проводится с 2021 года, с каждым годом количество участников увеличивается, в 2024 их было зарегистрировано более 12,5 тысяч человек. Важно! Принять участие может любой желающий. Причем сделать это можно и онлайн.