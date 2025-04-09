Жителей Ростова предупредили об ограничениях на дорогах 27 апреля

27 апреля в Ростове пройдет массовый забег «Ростовское кольцо». Об этом сообщили в администрации города.
46-й легкоатлетический пробег существенно изменит транспортную ситуацию в Ростове. Движение будет перекрываться в пять этапов с 9:00 до 15:00.
Основные этапы пробега: 9:00−9:40 — старт с Театральной площади по Ворошиловскому проспекту до «Ростов-Арены»; 10:10−11:15 — маршрут вдоль набережной через Богатяновский спуск до парка Собино; 11:40−12:45 — дистанция через центр города до площади Гагарина; 13:05−14:00 — путь по Нагибина и Ленина до стадиона СКА; 14:10−15:00 — финишный рывок через Сельмаш на Театральную площадь.
— Между этапами предусмотрены технические паузы от 10 до 30 минут для перегруппировки участников, — пояснили организаторы.
Водителям рекомендуют заранее планировать альтернативные маршруты. Наиболее сложная ситуация ожидается в центре города с 11:00 до 14:00.